Начался прием заявок на ежегодный конкурс «Московская реставрация»
В столице стартовал приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация — 2020», сообщается на официальном сайте правительства и мэра Москвы. В этом году конкурс юбилейный — он проходит в десятый раз.
Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, на премию правительства Москвы могут быть номинированы инженерные и производственные компании, реставрационно-проектные мастерские, собственники и пользователи исторических зданий, которые внесли свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия.
Премии будут присуждать в нескольких номинациях: для молодых реставраторов, за высокое качество ремонтно-реставрационных работ, за лучший проект реставрации или проект приспособления к современному пользованию, за научно-исследовательскую работу или научно-методическое руководство, за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ.
Кроме того, отдельную премию выдадут за работу по объекту, который выберут пользователи «Активного гражданина».
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