Депутат Мосгордумы отметил влияние снятия ограничений на психологическое состояние москвичей
Депутат Московской городской думы Андрей Медведев уверен, что отмена большинства ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, благоприятно скажется на психологическом состоянии жителей столицы. Это парламентарий отметил в интервью АГН «Москва».
Как отметил Медведв, по оценке специалистов, мы не только вышли на плато по заболеваемости COVID-19, однако в значительной мере уже пережили самый трудный этап во всей ситуации. В связи с этим, по его словам, возвращение к нормальной жизни положительно скажется на общем городском психологическом климате. Тем более, что большинство людей уже тяготились этими ограничениями.
Одновременно Медведев подчеркнул, что ограничительные меры благоприятно сказались на результатах борьбы с COVID-19. Правда, это не исключило совсем трагические исходы, однако без принятых мер всё могло быть хуже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru