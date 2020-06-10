Депутат Мосгордумы отметил влияние снятия ограничений на психологическое состояние москвичей

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев уверен, что отмена большинства ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса, благоприятно скажется на психологическом состоянии жителей столицы. Это парламентарий отметил в интервью АГН «Москва».

Как отметил Медведв, по оценке специалистов, мы не только вышли на плато по заболеваемости COVID-19, однако в значительной мере уже пережили самый трудный этап во всей ситуации. В связи с этим, по его словам, возвращение к нормальной жизни положительно скажется на общем городском психологическом климате. Тем более, что большинство людей уже тяготились этими ограничениями.

Одновременно Медведев подчеркнул, что ограничительные меры благоприятно сказались на результатах борьбы с COVID-19. Правда, это не исключило совсем трагические исходы, однако без принятых мер всё могло быть хуже.

