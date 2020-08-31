Депутат Мосгордумы Орлов: Столичные НКО интегрированы во все ключевые сферы жизни Москвы

Количество заявок от столичных некоммерческих организаций (НКО), поданных на очередной конкурс грантов мэра Москвы, свидетельствует об их активной интеграции во все ключевые сферы жизни города и их значимой роли, заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

По его мнению, старт конкурса грантов – ещё и «лакмусовая бумажка всеобщей нормализации» в городе, который возвращается к привычному образу жизни после пандемии коронавируса.

Подать заявку на конкурс грантов для социально ориентированных НКО в этом году можно было дистанционно, предоставив три документа в электронном виде: устав организации, заявление и гарантийное письмо. Максимальный размер гранта в этом году удвоен до пяти миллионов рублей. Кроме того, власти расширили список номинаций до 12.

Как отметил Орлов, развитие социальной сферы - традиционно предмет особой заботы столичных властей. В городе реализуются негосударственные социальные проекты, охватывающие сотни тысяч москвичей. Например, победившие в 2019 году на конкурсе грантов социальные НКО оказали прямую поддержку 400 тысячам человек.

