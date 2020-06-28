Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова призвала москвичей проголосовать по поправкам к Конституции
Депутат Мосгордумы, директор Государственного бюджетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) «Коломенское» Ольга Мельникова призвала москвичей принять участие в голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, информирует Агентство городских новостей «Москва».
Она считает, что таким образом граждане берут на себя ответственность за развитие государства.
«Я родилась в России, в Москве. Я и мои предки, сколько ни происходит голосование, все время голосуем. У нас это принято. Я считаю, что каждый гражданин России, тем более что касается Конституции, просто обязан выразить свое мнение, чтобы потом не было никаких нареканий в адрес правительства, не говорили, что кто-то за них проголосовал», - отметила Ольга Мельникова.
Парламентарий отметила высокую степень безопасности голосования.
«Я проголосовала электронно, мне было так удобно, даже моя мама проголосовала электронно. Я считаю, что это достаточно безопасно, если брать технический аспект, он безопасный. Там (в электронном голосовании) используется система блокчейн, которая обеспечивает прозрачность подсчета голосов и исключает утечку данных. Система защищена от утечки, промежуточных итогов голосования. Я предполагаю, что каждый голос избирателя защищен ключом шифрования, который создавался на этапе подготовки к голосованию», - сказала Ольга Мельникова.
Депутат отметила высокую явку среду участников электронного голосования и объяснило этот факт удобством формата.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.
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