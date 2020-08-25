Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова отметила востребованность проекта «Московское долголетие»

«Это очень хорошая тенденция - все больше людей старшего возраста имеют доступ к занятиям физкультурой и спором и хотят заниматься, приводят друзей, знакомых», - отметила Мельникова.

Участники проекта «Московское долголетие» могут выбрать скандинавскую ходьбу, зумбу, йогу, цигун, настольный теннис, оздоровительную гимнастику и другое. На открытом воздухе также организованы творческие и образовательные занятия, в том числе уроки иностранного языка и рисования.







