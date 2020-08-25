Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова отметила востребованность проекта «Московское долголетие»

Проект «Московское долголетие» возвращается к обычному графику работы, сообщила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова АГН «Москва».

По ее словам, ограничения, которые действовали в период самоизоляции, а также повышенное внимание к здоровью привели к тому, что большее число столичных пенсионеров начали заниматься спортом. В 2019 году занятиями на открытом воздухе интересовались 8 тыс. человек, а в нынешнем году на них записались 23,5 тыс., что в три раза больше.

Секции и кружки «Московского долголетия» возобновятся с 1 августа

«Это очень хорошая тенденция - все больше людей старшего возраста имеют доступ к занятиям физкультурой и спором и хотят заниматься, приводят друзей, знакомых», - отметила Мельникова.

Участники проекта «Московское долголетие» могут выбрать скандинавскую ходьбу, зумбу, йогу, цигун, настольный теннис, оздоровительную гимнастику и другое. На открытом воздухе также организованы творческие и образовательные занятия, в том числе уроки иностранного языка и рисования.



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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Москва
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