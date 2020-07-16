Секции и кружки «Московского долголетия» возобновятся с 1 августа

Кружки и секции в рамках программы «Московское долголетие» снова откроются с 1 августа после отмены ограничений по короанвирусу. При этом будут продолжаться дистанционные онлайн-встречи по творческим и образовательным направлениям. Об этом проинформировала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что с самого начала пандемии одной из главных целей было сохранить горожан старшего возраста от заражения коронавирусом. Около трёх месяцев для них действовал домашний режим изоляции. Теперь, по словам Раковой, необходимо восстановить физическую активность и вернуться к традиционному образу жизни.

В рамках возобновления офлайн активностей «Московского долголетия» подобрано около 200 объектов - спортивные площадки, парки, скверы и дворовые территории. В программу включены бесплатные занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам, гимнастике и другим видам. Зарегистрироваться для участия можно в ближайшем центре социального обслуживания населения.

