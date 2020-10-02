Депутат Мосгордумы Метлина: Важно менять отношение к скоростному режиму в городе

Депутат Московской городской думы, журналист Наталия Метлина считает необходимым ввести пассивные меры безопасности на проблемных участках дорог. Для этого, по её словам, требуется ревизия таких мест.

Депутат выразила мнение, что в мегаполисе не должно быть трасс, где нет ни одного препятствия для снижения скорости. Для примера Метлина привела Ярославское шоссе, где было установлено разделяющее ограждение от Северянинского путепровода до МКАДа. В результате, количество аварий с человеческими жертвами там сократилось до нуля.

Депутат также выступила за изменение параметров скоростного режима в Москве. По словам Метлиной, лихачи, гоняющие под 100 км/ч и выше по тихой городской улице - преступники. В связи с этим она напомнила недавнюю аварию на Остоженка, где начинающий рэпер на внедорожнике вылетел после ДТП на тротуар, и сбил пешеходов.

Парламентарий также обратила внимание на опыт Германии, где внедрен так называемый «тест для идиотов». Он специально разработан для тех, кто неоднократно попадался за опасные действия на дороге. Для восстановления права вождения таким нарушителям нужно пройти заново все правила, а также провести 40 часов консультаций у психолога.

