Депутат Мосгордумы: Любой москвич может бесплатно сдать анализ на антитела к COVID-19

Свыше 50 тысяч человек в российской столице уже сдали анализ на наличие антител к коронавирусу - иммуноглобулина М (IgM) и иммуноглобулина G (IgG). Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Она пояснила, что исследование проводится методом иммуноферментного анализа, передает АГН «Москва». С 15 мая их начали делать посредством случайной выборки, отправляя SMS с приглашением на сдачу анализа, а с 27 числа любой желающий может это сделать в одном из 30 амбулаторных центров.

В том случае, если анализ выявляет иммуноглобулин G, то это означает, что у человека есть иммунитет и он перенёс COVID-19. Кроме того, бывают случаи, когда выясняется, что сдавший анализ заражён, на сегодня, но без проявления симптомов. В этом случае в крови идентифицируются антитела иммуноглобулина M. Если же ни один из маркеров не обнаружен, это значит, что человек вообще пока не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией.

При этом, никакой подготовки для сдачи анализа не нужно - кровь берется из вены. Перед походом в лабораторию необходима предварительная запись. Большинство горожан пользуются для этого сайтом правительства Москвы mos.ru. С собой надо захватить полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

том случае, если человек не прикреплен к городской поликлинике, он может перезвонить в пункт сдачи крови, и его запишут на анализ в свободное время с 8:00 до 20:00. Результаты анализов будут доступны на сайте mos.ru, а в электронной карте у человека появятся в течении трех дней.

Между тем, как отмечает RT, в целом по России на сегодня проведено 10 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.



