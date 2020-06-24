Депутат Мосгордумы Козлов: Необходимо развивать возможности адаптации инвалидов в городской среде

Воспитание уважения и формирование адаптированной городской среды депутат Мосгордумы, председатель попечительского совета Московского фестиваля волонтеров «Доступ открыт» Александр Козлов считает главными условиями для развития инклюзивности в России. Об этом он рассказал в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

Парламентарий напомнил, что в России около 12 млн инвалидов, в Москве – более млн. По словам Козлова, возможность постоянных контактов, обучения и совместной работы подразумевает развитие принципов инклюзивности.

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«Потому мы и должны помогать им с адаптацией в обществе – раз, адаптировать среду для их нужд и потребностей, делать ее доступнее – два, воспитывать в обществе правильное, уважительное к ним отношение – три! Да, формально их называют «люди с ограниченными возможностями». Но я, являясь председателем попечительского совета фестиваля «Доступ открыт», и будучи хорошо лично знакомым с его участниками, могу заявить: это люди с неограниченной силой воли и характера, люди безграничных талантов и любви к жизни, несмотря на все испытания. Этому нам еще стоит у них поучиться», - заявил парламентарий.

Козлов считает, что главным итогом фестиваля волонтеров «Доступ открыт», прошедшего в онлайн-формате, стала возможность участия в мероприятии «практически каждого жителя столицы и всей России».

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