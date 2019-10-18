В Подмосковье могут появиться пункты бесплатного проката хендбайков для инвалидов

В Мособлдуме заявили о готовности поддержать проект по бесплатному прокату хендбайков для инвалидов. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Хендбайк – это специальные трехколесные велосипеды с ручным приводом. Помимо доступности для людей с ограниченными физическими возможностями, эти велосипеды позволяют поддерживать активность мышц.

По данным издания, в поддержку проекта высказался глава Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. Он заявил, что от имени комитета будет рекомендовать паркам региона создавать пункты проката.

Проект по развитию проката хендбайков принадлежит активисту из подмосковных Мытищ, председателю фонда «Качество жизни» Алексею Савлукову. В настоящее время хендбайки доступны только в парках Москвы.



