Депутат Мосгордумы: Количество проводимых в Москве тестов на COVID-19 будет увеличиваться

В Московской городской думе не исключают увеличения количества тестов на коронавирус в столице. Об этом АГН «Москва» заявила глава комиссии городского парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. По её данным, сутками ранее в мегаполисе было выявлено рекордное число заражённых COVID-19 – свыше 6 700.

Сейчас в Москве зарегистрировано около 93 тысяч случаев инфицирования. Такой рост депутат связала с ростом числа тестов, как раз 6 мая их было проведено больше одного миллиона и число будет ещё расти. В среднем за сутки в столице проводится до 40 тысяч тестов.

Кроме того, тестирование организовано среди пациентов с признаками ОРВИ. По словам народной избранницы, в городе также налажен контроль сотрудников, которые вынуждены контактировать с жителями. К ним относятся медицинские и социальные работники, транспортники, работники ЖКХ, полиции.

Депутат Мосгордумы добавила, что практически половина обнаруженных инфицированных переносят вирус без симптомов. Однако они могут, сами не подозревая, заражать окружающих. Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что большинство граждан, у которых подтвержден коронавирус в Москве, не болеют, они только носители инфекции.

