Конкурс «Наследие моего района» выявил рост интереса к краеведческой тематике

В Москве завершилась подача работ на конкурс детского рисунка «Наследие моего района», он помог выявить рост интереса столичных школьников к краеведческой тематике. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат городского парламента Мария Киселева.

«Конкурс «Наследие моего района» проводится третий год, и интерес к нему растет. Об этом свидетельствует рост числа работ направленных на конкурс - в этот раз их уже свыше 3 тысяч – вдвое больше, чем в прошлом году», - отметила Киселева.

Она также отметила, что в конкурсе принимают участие школьники столицы двух возрастных групп – от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет, учащиеся художественных школ соревнуются между собой в отдельной категории.

В этом году ребята могут попробовать свои силы в пяти основных номинациях: «Москва космическая», «Парки и усадьбы Москвы», «Мосты и набережные Москвы», «Памятники науки и технологии», а также «Памятники-герои».

«Кроме того, будут выбраны и победители в номинации «Особый взгляд», где участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнула Киселева.

Итоги конкурса будут объявлены в конце мая. Победители получат памятные призы, а лучшие работы будут выставлены на улицах города, также будет вручен «Приз зрительских симпатий», его выберут по количеству лайков на странице проекта в Instagram.

