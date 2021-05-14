Конкурс «Наследие моего района» выявил рост интереса к краеведческой тематике
В Москве завершилась подача работ на конкурс детского рисунка «Наследие моего района», он помог выявить рост интереса столичных школьников к краеведческой тематике. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат городского парламента Мария Киселева.
«Конкурс «Наследие моего района» проводится третий год, и интерес к нему растет. Об этом свидетельствует рост числа работ направленных на конкурс - в этот раз их уже свыше 3 тысяч – вдвое больше, чем в прошлом году», - отметила Киселева.
Она также отметила, что в конкурсе принимают участие школьники столицы двух возрастных групп – от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет, учащиеся художественных школ соревнуются между собой в отдельной категории.
В этом году ребята могут попробовать свои силы в пяти основных номинациях: «Москва космическая», «Парки и усадьбы Москвы», «Мосты и набережные Москвы», «Памятники науки и технологии», а также «Памятники-герои».
«Кроме того, будут выбраны и победители в номинации «Особый взгляд», где участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнула Киселева.
Итоги конкурса будут объявлены в конце мая. Победители получат памятные призы, а лучшие работы будут выставлены на улицах города, также будет вручен «Приз зрительских симпатий», его выберут по количеству лайков на странице проекта в Instagram.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- В Екатеринбурге загорелась многоэтажка
- СМИ: Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023 перенесен из Германии в Турцию
- Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах из-за коронавируса
- В России за сутки диагностировали 9 462 случая коронавируса
- «Придавило сердце». Сенатор Королев объяснил свое поведение на дороге
- ХАМАС нанес удар по химзаводу в Израиле
- Путин и Пашинян обсудили по телефону Нагорный Карабах
- В Совфеде объяснили, почему Россия не может вернуть смертную казнь
- ЦБ аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка
- В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru