Депутат Мосгордумы Киселева: Количество поездок с помощью велопроката в Москве говорит о востребованности услуги

Цифры пользователей велопроката и числа поездок в российской столице с начала сезона свидетельствуют о востребованности и удобстве данной услуги. Так прокомментировала соответствующую статистику депутат Московской городской думы Мария Киселева. По её словам, 2020 год оказался рекордным для проката, несмотря на проблему коронавируса.

«Пользователи совершили 8 миллионов поездок с апреля по ноябрь. В нынешнем году сезон открылся 6 апреля, и отметка в один миллион была достигнута уже через семь недель после старта. Это хороший темп», - отметила Киселева.

Сейчас в столице имеется в наличие более 700 станций велопроката. Народная избранница уточнила, что в этом году расширится сама сеть, а также вырастет парк самих прокатных транспортных средств. К обычным велосипедам добавились модели с электродвигателем.

Увеличится и число выделенных велополос на дорогах. Они уже появились на улицах Лесная, Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка, Большая Полянка. В общей сложности в наступающем летнем сезоне будет создано 65 таких объектов. Кроме того, в девяти районах города оборудуют 240 велопарковок с пластиковыми накладками, которые позволят не царапать технику.