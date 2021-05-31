Депутат Мосгордумы Киселева: Количество поездок с помощью велопроката в Москве говорит о востребованности услуги
Цифры пользователей велопроката и числа поездок в российской столице с начала сезона свидетельствуют о востребованности и удобстве данной услуги. Так прокомментировала соответствующую статистику депутат Московской городской думы Мария Киселева. По её словам, 2020 год оказался рекордным для проката, несмотря на проблему коронавируса.
«Пользователи совершили 8 миллионов поездок с апреля по ноябрь. В нынешнем году сезон открылся 6 апреля, и отметка в один миллион была достигнута уже через семь недель после старта. Это хороший темп», - отметила Киселева.
Сейчас в столице имеется в наличие более 700 станций велопроката. Народная избранница уточнила, что в этом году расширится сама сеть, а также вырастет парк самих прокатных транспортных средств. К обычным велосипедам добавились модели с электродвигателем.
Увеличится и число выделенных велополос на дорогах. Они уже появились на улицах Лесная, Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка, Большая Полянка. В общей сложности в наступающем летнем сезоне будет создано 65 таких объектов. Кроме того, в девяти районах города оборудуют 240 велопарковок с пластиковыми накладками, которые позволят не царапать технику.
По оценке Марии Киселёвой, росту популярности проката в Москве способствует интерес к спорту, здоровому образу жизни, а также всплеск внутреннего туризма. При закрытых границах из-за пандемии столицу на праздники и во время летних каникул посетят множество приезжих из других регионов. Прогулка на прокатных велосипедах всей семьёй приобретает всё большую популярность.
При этом депутат подчеркнула необходимость строго соблюдения правил безопасности на дороге в условиях повышенного интереса к велопрокату.
«Начинающим велосипедистам, туристам, которые только пробуют передвигаться по городу на велосипеде, лучше сначала попробовать свои силы там, где есть выделенная полоса для движения велотранспорта и меньше трафик. Например, выбрать велодорожку в одном из городских парков или на набережных», - посоветовала Мария Киселева.
Тем, кто редко выезжает на велосипеде на улицы Москвы она порекомендовала заранее продумать маршрут движения, например, воспользовавшись сервисом «Веломосква».
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