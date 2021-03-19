Депутат МГД: велопрокат в Москве увеличится еще на 67 станций

В московской городской сети в текущем году появятся 67 новых электрических станций и тысяча новых велосипедов, ведь половина из них будет с электродвигателями, рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Он рассказал, что электрические велосипеды смогут решить проблему того, чтобы люди добирались от дома до транспортного узла и обратно именно на велосипеде, что позволит сократить использование автомобилей.

По его мысли, велосипеды могут стать дополнением традиционному городскому транспорту. Депутат также призвал развивать велосипедную инфраструктуру в Москве.

