Депутат МГД: велопрокат в Москве увеличится еще на 67 станций
В московской городской сети в текущем году появятся 67 новых электрических станций и тысяча новых велосипедов, ведь половина из них будет с электродвигателями, рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.
Он рассказал, что электрические велосипеды смогут решить проблему того, чтобы люди добирались от дома до транспортного узла и обратно именно на велосипеде, что позволит сократить использование автомобилей.
По его мысли, велосипеды могут стать дополнением традиционному городскому транспорту. Депутат также призвал развивать велосипедную инфраструктуру в Москве.
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