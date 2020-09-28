Депутат Мосгордумы Картавцева: Москва готова к возможному всплеску заболеваемости COVID-19

Глава комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева выразила уверенность в готовности столицы к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом. Она, в частности, отметила, что мегаполис готов вновь ввести в эксплуатацию те койкоместа в инфекционных клиниках, которые были целенаправленно законсервированы для возможных больных COVID-19.

Кроме того, принимать новых пациентов можно будет в зданиях, которые использовались в качестве обсерваторов. Как заверила Картавцева, это не скажется на качестве предоставляемой медицинской помощи остальным пациентам. Плановое и экстренное медобслуживание будет организовано в полном объеме.

По данным за последние сутки, в Москве зарегистрировано 2 тыс 217 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство случаев приходится на бессимптомный вариант инфицирования. Коронавирус позволили выявить только тесты. Также растет число госпитализаций - в больницы за 24 часа поступили 795 человек.

В то ж время, сохраняется положительная динамика по выздоровлениям. Выписаны 942 пациента, всего их число увеличилось до 246 тысяч 74 человек. Всего принимать пациентов с коронавирусом в начале октября будут готовы 23 стационара в Москве.

По данным столичного оперативного штаба, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%. Это в полтора с лишним раза меньше показателя, установленного Роспотребнадзором, для признания эпидемиологической обстановки на территории нормальной.

