Депутат Мосгордумы Гусева рассказала о преимуществах электронной трудовой книжки
Москвичи получат возможность индивидуально выбрать формат ведения трудовой книжки. Соответствующий закон принят сегодня на заседании Мосгордумы. Об этом рассказала депутат столичной думы Людмила Гусева.
Городское трудовое законодательство приведено в соответствие с федеральным в части накопления информации о трудовой деятельности работающих. Согласно федеральному закону, с этого года работодатель формирует в электронном виде информацию о трудовой деятельности сотрудников. Сведения хранятся на информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
Параллельно сохраняется и бумажная трудовая книжка. До конца текущего года сотрудник должен подать работодателю письменное заявление о типе трудовой книжки. В том случае, если заявление не будет подано, работодатель продолжит ведение его трудовой книжки в привычном виде.
Для работников, которые впервые оформляются на работу с 1 января 2021 года, данные будут формироваться исключительно в электронном виде. Среди преимуществ электронной книжки Гусева назвала увеличение возможностей для дистанционного трудоустройства, что особенно актуально в период пандемии.
Еще один положительный момент – цифровую книжку нельзя физически испортить, она не может обветшать или потеряться.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- МТС может купить «Тинькофф Банк»
- Глава британской разведки назвал Россию «враждебным государством»
- Новый КоАП накажет за поддельные продукты
- Минпромторг пояснил, зачем сняли санкции с украинских предприятий
- Госдума одобрила законопроект о запрете зарубежных счетов членам Совбеза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru