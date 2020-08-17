Депутат Мосгордумы Герасимов рассказал о работе с гражданами в рамках Недели приемов
Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что в рамках Недели приемов он провел дистанционные беседы по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания. Герасимов, в частности, подчеркнул, что коронавирус изменил не только привычную жизнь и работу жителей столицы, но и их отдых.
По его словам, в частности, жительница района Новокосино хотела узнать, на какие моменты нужно обратить внимание при заключении договора с турфирмой для путешествия по России. Депутат сказал, что граждане имеют право на получение достоверной информации о туристическом продукте.
«Туристу должны рассказать о правилах въезда в конкретный регион в период пандемии, о действующих медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, а также о национальных и религиозных особенностях региона. Кроме того, туриста должны проинформировать об обычаях местного населения и религиозных обрядах. Также стоит получить сведения о состоянии окружающей среды и порядке обращения за помощью в экстренных случаях», - сказал Евгений Герасимов в беседе с «АиФ».
Ранее стало известно, что в Мосгордуме обсудят вопрос о дополнительной финансовой поддержке столичных театров и музеев. Об этом сообщил председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Он отметил, что необходимо объединить все усилия, для того, чтобы в целом сохрaнить культуру, подчеркнув, что договорился с коллегaми вынести этот вопрос нa зaседaние Думы, чтобы поддержaть бюджетом учреждения культуры в третьем квaртaле, a в дaльнейшем вынести этот вопрос нa рaссмотрение прaвительствa и Сергея Собянина.
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