Депутат Мосгордумы Герасимов рассказал о работе с гражданами в рамках Недели приемов

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что в рамках Недели приемов он провел дистанционные беседы по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания. Герасимов, в частности, подчеркнул, что коронавирус изменил не только привычную жизнь и работу жителей столицы, но и их отдых.

По его словам, в частности, жительница района Новокосино хотела узнать, на какие моменты нужно обратить внимание при заключении договора с турфирмой для путешествия по России. Депутат сказал, что граждане имеют право на получение достоверной информации о туристическом продукте.

«Туристу должны рассказать о правилах въезда в конкретный регион в период пандемии, о действующих медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, а также о национальных и религиозных особенностях региона. Кроме того, туриста должны проинформировать об обычаях местного населения и религиозных обрядах. Также стоит получить сведения о состоянии окружающей среды и порядке обращения за помощью в экстренных случаях», - сказал Евгений Герасимов в беседе с «АиФ».