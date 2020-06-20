Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, почему необходимо лицензировать гидов

Ситуацию, которая в результате пандемии коронавируса сложилась на рынке экскурсионных услуг, депутат Московской городской думы, актер театра и кино Евгений Герасимов считает «идеальной», чтобы очистить эту сферу от «серых» экскурсоводов. По мнению парламентария, лицензирование экскурсоводов поможет изменить отрасль. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

В качестве примера эксперт привел зарубежный опыт лицензирования работы экскурсоводов в Австрии, Венгрии, Великобритании, Испании, Италии, Польше, Франции и других странах. Например, во Франции частные гиды учатся в одном из вузов. В курс лекций входят ораторское мастерство, французская литература, архитектура.

«Такая подготовка не случайна, потому что от профессионализма рассказчика при подаче материала зависит, как гость воспринимает страну и менталитет ее граждан, захочет ли человек вернуться. В Италии, где также введена система лицензий, полицейские проверяют документы у экскурсоводов. И если необходимых разрешений не окажется, штраф достигает порядка 1500 евро», - рассказал Евгений Герасимов

В европейских странах получить государственную лицензию и работать экскурсоводом может только граждан, прошедший специальную подготовку и аттестацию. Таким образом европейцы защищают свои рабочие места.