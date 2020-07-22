Собянин рассказал о четырех новых заповедных территориях Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем сайте о новых заповедных территориях Москвы. Среди них ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки», природно-исторический парк «Кусково», ландшафтный заказник «Химкинский» и памятник природы «Лесная балка в Химкинском лесопарке».

«Главной ценностью заказника «Долина реки Очаковки» являются нетипичные для Москвы ландшафты - крутые, местами очень крутые склоны долины реки Очаковки, заросшие ивами и другими деревьями. Здесь обитают 12 краснокнижных видов птиц: красноголовый нырок, камышница, коростель, ушастая сова и другие. Встречаются и редкие животные: ласка, полевка-экономка и мышь-малютка. Этот грызун считается одним из самых мелких млекопитающих на Земле. Малютка спокойно помещается в ладошке ребенка, ведь ее длина не превышает 7 сантиметров», - написал мэр.

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Как сообщил Собянин, придать «Кусково» статус особо охраняемой природной территории просили местные жители.

«Конечно, эту территорию сложно назвать заповедной. Скорее, это огромный парк, в котором ежедневно отдыхают тысячи людей. Но все же в «Кусково» обитают более 50 видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу города Москвы. Здесь можно встретить майский ландыш и желтый ирис. В самых глухих уголках «Кусково» обитают тетеревятник и ушастая сова», - отметил градоначальник.

Мэр также рассказал про ландшафтный заказник «Химкинский» и памятник природы «Лесная балка в Химкинском лесопарке».

«На большой природной территории в Ховрино и Левобережном в изобилии произрастают 80-90-летние сосны, что является редкостью для Москвы. Протяженная, глубиной до 6 метров лесная балка с временным ручьем Воробьевка, протекающим по ее днищу, является местом обитания ласки, зайца-беляка и белок. Здесь же гнездятся буроголовая гаичка, сойка, королек - самая маленькая певчая птичка в Европе и Азии. Королька часто называют европейским колибри, его вес - не более 10 граммов. Но, несмотря на маленькие размеры, его голос по праву считают одним из лучших в животном царстве», - подчеркнул Собянин.

Как напомнил градоначальник, в июне-июле нынешнего года он подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1,730 тыс. га.

«Каждая из них - уникальный объект природы. Это может быть неповторимый ландшафт, редкие деревья и растения, гнездовья птиц или места обитания животных. Часто - сочетание многих факторов сразу», - добавил он.

Ранее мэр на своем сайте также рассказывал про комплексный заказник «Зеленоградский» и два расположенных в нем памятника природы «Голеневский ручей» и «Малинское болото», фаунистический заказник «Долгие пруды» и природный заказник «Северный», а также ландшафтный заказник «Южное Бутово» и экологический парк «Северное Бутово».


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Москва
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