Депутат Мосгордумы Артемьев призвал активнее обучать старшее поколение цифровым технологиям

Активнее заниматься обучением старшего поколения цифровым технологиям призвал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Он пояснил, что современные технологии делают столицу комфортнее и безопаснее. По его словам, особенно они актуальны в условиях пандемии коронавируса.

Старшее поколение нужно заинтересовать поучением знаний в этом направлении, чтобы они осознали, насколько онлайн-услуги могут упростить их жизнь. Обучением пенсионеров он предложил заняться на базе уже запущенного и успешно работающего проекта «Московское долголетие».