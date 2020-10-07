Депутат Мосгордумы Артемьев призвал активнее обучать старшее поколение цифровым технологиям
Активнее заниматься обучением старшего поколения цифровым технологиям призвал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.
Он пояснил, что современные технологии делают столицу комфортнее и безопаснее. По его словам, особенно они актуальны в условиях пандемии коронавируса.
Старшее поколение нужно заинтересовать поучением знаний в этом направлении, чтобы они осознали, насколько онлайн-услуги могут упростить их жизнь. Обучением пенсионеров он предложил заняться на базе уже запущенного и успешно работающего проекта «Московское долголетие».
Онлайн-процедуры по трудоустройству, удаленная запись к врачу, единая «умная» тарифная система на городском транспорте, различные транспортные платежные системы - все это упрощает жизнь среднестатистического гражданина, привыкшего пользоваться компьютером и смартфоном, отметил парламентарий в беседе с АГН «Москва».
В 2020 году Москва поднялась на 16 строчек в рейтинге умных городов Smart City Index, заняв 56 место. Российская столица обгоняет в списке Токио, Париж и Брюссель.
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