Депутат Мосгордумы Александр Семенников рассказал о борьбе с лжеврачами в Москве

Семенников отметил, что некоторые врачи, несмотря на наличие диплома, могут отойти от научной медицины и начать пропагандировать спорные и даже вредные для пациентов практики. По его словам, такое "лечение" не оказывают никакого эффекта на больного, но может и ухудшить состояние пациента.

