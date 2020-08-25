Депутат Мосгордумы Александр Семенников рассказал о борьбе с лжеврачами в Москве

В Москве продолжается борьба с недобросовестными предпринимателями, оказывающими гражданам псевдомедицинские услуги.

По словам депутата Мосгордумы Александра Семенникова, недавно правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении частного медцентра сотрудники которого ставили пациентам псевдонаучные диагнозы. Среди них, например, «повреждение чакр», передает «АиФ». Лжеврачам грозит до двух лет лишения свободы, а клинику закроют, если факт мошенничества будет доказан.

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Семенников отметил, что некоторые врачи, несмотря на наличие диплома, могут отойти от научной медицины и начать пропагандировать спорные и даже вредные для пациентов практики. По его словам, такое "лечение" не оказывают никакого эффекта на больного, но может и ухудшить состояние пациента.

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