Депутат Милонов заявил о желании маньяка Гриценко искупить вину участием в СВО

По его мнению, таким образом мужчина решил показать обществу, что он исправился.

Парламентарий указал, что Гриценко должен был выйти на свободу летом, однако выбрал участие в СВО, и подобные решения преступников следует приветствовать.

«Они... может быть, впервые в жизни сделали правильный поступок. Это можно только приветствовать... чтобы другие осуждённые тоже понимали, что можно искупить вину не просто сидя на нарах», — заключил Милонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что серийный маньяк Юрий Гриценко, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

