Депутат Милонов заявил о желании маньяка Гриценко искупить вину участием в СВО

Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко решил искупить свою вину участием в специальной военной операции. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Госдума приняла закон об освобождении за участие в СВО от уголовного наказания

По его мнению, таким образом мужчина решил показать обществу, что он исправился.

Парламентарий указал, что Гриценко должен был выйти на свободу летом, однако выбрал участие в СВО, и подобные решения преступников следует приветствовать.

«Они... может быть, впервые в жизни сделали правильный поступок. Это можно только приветствовать... чтобы другие осуждённые тоже понимали, что можно искупить вину не просто сидя на нарах», — заключил Милонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что серийный маньяк Юрий Гриценко, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗаключенныеСпецоперацияПреступностьВиталий Милонов

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