Депутат Милонов заявил, что за доносы на семьи нужно наказывать публично

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал введение наказания за ложные доносы на семью.

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По его словам, в России распространены доносы на «традиционалистские семьи», воспитывающие детей скромнее соседей.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат выразил мнение, что подобные ложные доносы должны быть преданы огласке.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в свою очередь сказала «Радиоточке НСН», что наказание за ложные доносы на семью нельзя вводить, в конечном счете это ударит по детям.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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