Депутат Милонов заявил, что за доносы на семьи нужно наказывать публично

По его словам, в России распространены доносы на «традиционалистские семьи», воспитывающие детей скромнее соседей.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат выразил мнение, что подобные ложные доносы должны быть преданы огласке.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в свою очередь сказала «Радиоточке НСН», что наказание за ложные доносы на семью нельзя вводить, в конечном счете это ударит по детям.

