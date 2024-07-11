Депутат Милонов назвал тех, кто играет в Genshin Impact, лузерами

Корейские дорамы, японское аниме и китайские видеоигры оказывают негативное влияние на молодежь, заявил в эфире «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«За любовью не поедут»: BadComedian поспорил с Милоновым о вреде турецких сериалов

По его словам, необходимо ввести квоты, которые бы ограничили долю восточных фильмов до 1% от общего числа контента, доступного в онлайн-кинотеатрах.

Также, по мнению депутата, только неудачники играют в такие игры, как Genshin Impact и Final Fantasy.

Ранее Милонов призвал запретить в России турецкие сериалы, поскольку они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыВиталий Милонов

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