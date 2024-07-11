Депутат Милонов назвал тех, кто играет в Genshin Impact, лузерами

По его словам, необходимо ввести квоты, которые бы ограничили долю восточных фильмов до 1% от общего числа контента, доступного в онлайн-кинотеатрах.

Также, по мнению депутата, только неудачники играют в такие игры, как Genshin Impact и Final Fantasy.

Ранее Милонов призвал запретить в России турецкие сериалы, поскольку они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, напоминает «Радиоточке НСН».

