Депутат Милонов назвал тех, кто играет в Genshin Impact, лузерами
Корейские дорамы, японское аниме и китайские видеоигры оказывают негативное влияние на молодежь, заявил в эфире «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
По его словам, необходимо ввести квоты, которые бы ограничили долю восточных фильмов до 1% от общего числа контента, доступного в онлайн-кинотеатрах.
Также, по мнению депутата, только неудачники играют в такие игры, как Genshin Impact и Final Fantasy.
Ранее Милонов призвал запретить в России турецкие сериалы, поскольку они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, напоминает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru