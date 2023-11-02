Милонов предложил учредить День участника СВО
День участника специальной военной операции на Украине следует учредить в РФ, с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Как отметил Милонов, в России прилагаются серьезные усилия по защите прав участников СВО. Государство поддерживает военнослужащих и их семьи и «чутко реагирует на любые вызовы и возникающие трудности». Парламентарий напомнил, что в России уже отмечаются День воина-интернационалиста и профессиональные праздники различных родов войск, пишет «Свободная пресса».
«Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции», — указал Милонов.
По мнению депутата, праздник поспособствует патриотическому воспитанию в РФ и отдаст дань памяти сражавшимся на фронте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов предложил учредить День участника СВО
- Экс-сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон»
- Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тысячи
- Глава французских «Патриотов» Филиппо призвал Запад принять поражение Украины
- Экс-премьер Италии назвал «провалом» разговор Мелони с Вованом и Лексусом
- В Мали восемь миротворцев ООН пострадали при подрыве бронемашины
- Макаревич заявил, что конфликт с Палестиной «не новость» для Израиля
- Юрист Нечаева: Новогодние выходные в 2024 году продлятся десять дней
- В районе Крыма уничтожили шесть украинских беспилотников
- РИА Новости: Золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru