Милонов предложил учредить День участника СВО

День участника специальной военной операции на Украине следует учредить в РФ, с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Володин предложил учредить в России День бабушки

Как отметил Милонов, в России прилагаются серьезные усилия по защите прав участников СВО. Государство поддерживает военнослужащих и их семьи и «чутко реагирует на любые вызовы и возникающие трудности». Парламентарий напомнил, что в России уже отмечаются День воина-интернационалиста и профессиональные праздники различных родов войск, пишет «Свободная пресса».

«Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции», — указал Милонов.

По мнению депутата, праздник поспособствует патриотическому воспитанию в РФ и отдаст дань памяти сражавшимся на фронте.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияПраздникРоссияВиталий Милонов

Горячие новости

Все новости

партнеры