Милонов предложил учредить День участника СВО

Как отметил Милонов, в России прилагаются серьезные усилия по защите прав участников СВО. Государство поддерживает военнослужащих и их семьи и «чутко реагирует на любые вызовы и возникающие трудности». Парламентарий напомнил, что в России уже отмечаются День воина-интернационалиста и профессиональные праздники различных родов войск, пишет «Свободная пресса».

«Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции», — указал Милонов.

По мнению депутата, праздник поспособствует патриотическому воспитанию в РФ и отдаст дань памяти сражавшимся на фронте.

