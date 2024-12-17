Депутат Милонов предложил запретить брачным агентствам брать деньги с россиянок

Такое решение он предложил на фоне набирающей популярность схеме выманивания денег у пользовательниц сайтов знакомств. После недолго общения с девушкой мужчина переводит ее на менеджера, которая убеждает ее, что этот мужчина ей не подходит и начинает навязывать ей дорогостоящие услуги по поиску идеального партнера.

Ранее стало известно, что блогер и телеведущая Настя Ивлеева вышла замуж за родственника Михалковых-Кончаловских, ведущего телеканала «Культура» Филиппа Бегака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

