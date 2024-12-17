Депутат Милонов предложил запретить брачным агентствам брать деньги с россиянок
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что услуги по поиску мужей должны быть бесплатными для россиянок. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что женщина не должна платить за работу брачных агентств, это должен делать «мужик», если он «по каким-то причинам не способен сам найти невесту».
Такое решение он предложил на фоне набирающей популярность схеме выманивания денег у пользовательниц сайтов знакомств. После недолго общения с девушкой мужчина переводит ее на менеджера, которая убеждает ее, что этот мужчина ей не подходит и начинает навязывать ей дорогостоящие услуги по поиску идеального партнера.
Ранее стало известно, что блогер и телеведущая Настя Ивлеева вышла замуж за родственника Михалковых-Кончаловских, ведущего телеканала «Культура» Филиппа Бегака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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