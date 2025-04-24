Депутат Милонов потребовал запретить телеканал Ю

Парламентарий подчеркнул, что сейчас канал Ю подражает западным образцам и Украине, пожиная «несвежий урожай MTV». «Сексуально ориентированная риторика более характерна для наших незадачливых соседей на Западе, украинцев. У них там вокруг половых отношений строится вся их жизнь», — отметил депутат.

Ранее зампред комитета Совета Федерации России по социальной политике Юлия Лазуткина выступила с предложением запретить телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году переименовали в «Мама в 16». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

