Депутат Милонов потребовал запретить телеканал Ю

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил в интервью NEWS.ru о необходимости переформатировать телеканал Ю. По его словам, нужно, чтобы на нем показывали телепередачи о добровольцах спецоперации России на Украине. Кроме того, канал может рассказывать о садоводстве или фермерстве; что касается текущего контента, он транслирует вредные ценности, добавил Милонов.

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Парламентарий подчеркнул, что сейчас канал Ю подражает западным образцам и Украине, пожиная «несвежий урожай MTV». «Сексуально ориентированная риторика более характерна для наших незадачливых соседей на Западе, украинцев. У них там вокруг половых отношений строится вся их жизнь», — отметил депутат.

Ранее зампред комитета Совета Федерации России по социальной политике Юлия Лазуткина выступила с предложением запретить телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году переименовали в «Мама в 16». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияТелеканалыЗапретВиталий Милонов

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