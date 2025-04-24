Депутат Милонов потребовал запретить телеканал Ю
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил в интервью NEWS.ru о необходимости переформатировать телеканал Ю. По его словам, нужно, чтобы на нем показывали телепередачи о добровольцах спецоперации России на Украине. Кроме того, канал может рассказывать о садоводстве или фермерстве; что касается текущего контента, он транслирует вредные ценности, добавил Милонов.
Парламентарий подчеркнул, что сейчас канал Ю подражает западным образцам и Украине, пожиная «несвежий урожай MTV». «Сексуально ориентированная риторика более характерна для наших незадачливых соседей на Западе, украинцев. У них там вокруг половых отношений строится вся их жизнь», — отметил депутат.
Ранее зампред комитета Совета Федерации России по социальной политике Юлия Лазуткина выступила с предложением запретить телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году переименовали в «Мама в 16». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru