Депутат МГД заявила об эффективности введенных Собяниным ограничительных мер





Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова дала высокую оценку ограничительным мерам, введённым в российской столице для противодействия распространению коронавируса.

Сама переболевшая COVID-19, Стебенкова, в частности, не согласилась с мнением, что действующие меры не достаточно жёсткие. Она похвалила работу всей команды правительства Москвы. По словам народнйо избранницы, мэр Сергей Собянин ежедневно принимает ответственные решения, которые спасают тысячи жизней.

Стебенкова призвала поддержать руководство столицы, на долю которого выпала тяжелейшая работа по преодолению эпидемии. Она считает правильной мерой введение пропускного режима в мегаполисе. Важной мерой поддержки москвичей, по её словам, стало бесплатное обеспечение лекарствами всех больных.

Народная избранница отметила также важность понимания всеми, что коронавирус - не простая инфекция. Люди не должны заниматься самолечением. У некоторых коронавирус протекает совсем без симптомов, при этом они продолжают заражать других.

