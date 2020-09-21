Депутат МГД: Технически Москва уже сейчас готова к началу отопительного сезона
Москва уже готова к отопительному сезону. Об этом рассказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. Он подчеркнул, что в этом году – из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции – батареи начнут прогреваться уже при первом значительном похолодании. Депутат напомнил, что ранее Сергей Собянин пообещал начать сезон «не по стандартной процедуре», чтобы москвичи меньше подвергались риску переохлаждения и заболевания.
Отметим, в соответствии с обычным нормативом коммунальщики перед подачей тепла в жилые дома и другие объекты в Москве ожидают момента, когда среднесуточная температура в течение несколько дней держится ниже отметки в +8 градусов.
Также Игорь Бускин заявил, что за летние месяцы инженеры проверили всю систему подачи тепла, начиная от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и заканчивая малыми котельными и квартальными тепловыми станциями столицы.
А ранее Сергей Собянин заявил, что, несмотря на сжатые сроки, столичную систему ЖКХ удалось подготовить к прохождению осенне-зимнего периода. Градоначальник напомнил, что из-за пандемии коронавируса сроки начала работ были сдвинуты на два месяца – на июль. Потребовалось создать дополнительные бригады, работников ЖКХ перевели на круглосуточный режим работы.
«Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода», - сказал градоначальник, отметив, что систему подготовили вовремя: осень наступает быстро, и на улице уже довольно прохладно.
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