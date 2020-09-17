Собянин пообещал включить отопление в Москве раньше срока

Отопительный сезон в российской столице в этом году может стартовать раньше стандартных сроков. Этого не исключил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на этот раз городские власти решили не дожидаться наступления стандартного понижения среднесуточной температуры воздуха.

Как пояснил градоначальник, на такой шаг решено пойти ради того, чтобы горожане меньше простужались и не теряли иммунитет в условиях пандемии коронавируса, отмечает РЕН ТВ.

Согласно стандартным правилам, батареи в московских домах включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на уровне 8 градусов Цельсия.

