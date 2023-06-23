Депутат МГД Ступин заявил о намерении обжаловать решение Минюста

Внесенный в реестр иностранных агентов депутат Московской городской думы Евгений Ступин в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с решением Министерства юстиции и будет его обжаловать.

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По словам депутата, оснований для его внесения в реестр иноагентов не было.

«Мне также не сообщено ни о каких основаниях. Естественно, я буду это обжаловать», - сказал Ступин.

Минюст 23 июня включил в реестр иноагентов семь человек. Среди них бывший вице-президент компании «ЮКОС» Леонид Невзлин и доцент МГУ Михаил Лобанов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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