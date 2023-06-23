Депутат МГД Ступин заявил о намерении обжаловать решение Минюста
23 июня 202322:08
Внесенный в реестр иностранных агентов депутат Московской городской думы Евгений Ступин в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с решением Министерства юстиции и будет его обжаловать.
По словам депутата, оснований для его внесения в реестр иноагентов не было.
«Мне также не сообщено ни о каких основаниях. Естественно, я буду это обжаловать», - сказал Ступин.
Минюст 23 июня включил в реестр иноагентов семь человек. Среди них бывший вице-президент компании «ЮКОС» Леонид Невзлин и доцент МГУ Михаил Лобанов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru