Депутат МГД Ступин заявил о намерении обжаловать решение Минюста

По словам депутата, оснований для его внесения в реестр иноагентов не было.

«Мне также не сообщено ни о каких основаниях. Естественно, я буду это обжаловать», - сказал Ступин.

Минюст 23 июня включил в реестр иноагентов семь человек. Среди них бывший вице-президент компании «ЮКОС» Леонид Невзлин и доцент МГУ Михаил Лобанов, передает «Радиоточка НСН».

