Депутат МГД Самышина рассказала о помощи искусственного интеллекта врачам

В московских клиниках опробовали компьютерный алгоритм, который позволяет выявлять признаки рака крови и туберкулеза. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Елена Самышина - главный врач городской поликлиники № 3. О внедрении в обычную работу столичных медиков передовых цифровых технологий она рассказала «АиФ».

По словам Самышиной, во время эпидемии коронавируса специалисты сумели научить искусственный интеллект распознавать признаки пневмонии COVID-19 на цифровых снимках легких. Нейросеть рассчитывала вероятность диагноза на ранней стадии. В результате, точность постановки диагноза по трем из четырех признаков достигала 94%.

Депутат сравнила искусственный интеллект с прилежным помощником, однако подчеркнула, что компьютерная программа не сможет, во всяком случае, пока, заменить врача. При этом она констатировала, что внедрение такого рода технологий даёт возможность существенно сэкономить силы и время, которое нельзя переоценить при оказании медпомощи человеку.

Кроме того, по словам Самышиной, нейросети помогают исключить ошибки, вызванные человеческим фактором. Такая технология, в частности, практически незаменима при анализе результатов массовых скрининговых исследований. Депутат также отметила эффективность цифровых технологий при изучении маммограмм. С их помощью рентгенологи в процессе скрининга рака молочной железы смогут точнее интерпретировать результаты исследований.

