Депутат МГД рассказала о работе депутатов в условиях режима самоизоляции

Вся работа депутатов Московской городской думы в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, проходит в онлайн-режиме. Как пишет ТАСС, об этом рассказала депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, журналист Мария Киселева.

Она подчеркнула, что все приемы переведены в онлайн-формат – соцсети, почту, телефонные звонки и мессенджеры. Кроме того, как отметила Киселева, иногда она проводит и конференции Zoom, если какой-то вопрос необходимо обсудить с несколькими жителями столицы. Парламентарий подчеркнула, что её работа не останавливается – она просто перешла в другой режим, в котором живет большая часть России.

Кроме того, Мария Киселёва рассказала о запуске своего Telegram-канала «Сильное звено». Его подписчикам она пообещала рассказывать о депутатской работе, спорте и телевидении.

Ранее депутат Мосгордумы прокомментировала введение в столице масочного и перчаточного режима. В интервью «Аргументы и Факты» Мария Киселёва заявила, что это связано с тем, что с 12 мая большое количество москвичей вернётся на свои рабочие места. И для того, чтобы это не спровоцировало резкий рост числа заражений коронавирусной инфекцией, жители столицы должны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

Также депутат отметила, что дефицита масок в России не наблюдается. Защитные средства, по словам Киселевой, можно приобрести в магазинах и аптеках.



