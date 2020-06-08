Депутат МГД призвала москвичей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в церквях

«Хочу отметить, что доступ прихожан в храмы осуществляется с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил: все должны быть в масках и перчатках. Перед храмами стоят служители с санитайзерами. Они следят за тем, чтобы все обрабатывали руки, надевали маски и перчатки, а также предоставляют их тем, у кого их нет», - сказала она.

Парламентарий добавила, что также на территории религиозных организаций требуется сохранять социальную дистанцию не менее 1,5 м между людьми. «Несмотря на достаточно строгие требования, которые необходимо соблюдать, я считаю исключительно важным то, что москвичи получили возможность вновь посещать храмы и участвовать в службах. Могу сказать, что это вселило в людей надежду, что мы двигаемся к победе над коронавирусом», - отметила Людмила Стебенкова.

Парламентарий также поблагодарила москвичей за ответственное соблюдение правил в период самоизоляции, а также за помощь, которую оказывали москвичи в период пандемии коронавируса.

