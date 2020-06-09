Начинающих бизнесменов Москвы пригласили на курсы «Онлайн-Акселератора МБМ»





Свыше 200 начинающих предпринимателей приступили к обучению на базе «Онлайн-Акселератора МБМ». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, слушатели, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат возможность привлечь финансирование своих стартапов.

Обучение бесплатное, пройти его могут все желающие. Акселератор запущен командой mbm.mos – государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». Программа специально сформирована для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес.

Слушателям «Онлайн-Акселератора МБМ» предстоит пройти семь образовательных модулей – они посвящены современным подходам к созданию стартапов и инструментам управления ими. Наставники будут проверять полученные знания, давать рекомендации по развитию проекта.

В роли кураторов, преподавателей и методологов курса выступают бизнесмены, педагоги из ведущих высших учебных заведений страны, сотрудники инновационных центров и инвесторы. Завершит первый курс программы инвестиционная сессия, она намечена на 25 июня.

Как отмечает Москва 24, ранее стало известно, что до 11 июня продлили прием заявок на участие в программе для инновационных стартапов Biomedtech проекта «Московский акселератор». Программа посвящена биомедицинским технологиям и фармацевтике.

