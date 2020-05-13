Депутат МГД отметила необходимость строгого контроля заболевших COVID-19

Контроль за выявленными заболевшими COVID-19 должен быть очень строгим. Такую точку зрения высказала депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина, пишет АГН Москва. Она пояснила, что в условиях начала ослабления режима самоизоляции люди с диагностированной коронавирусной инфекцией несут реальную «угрозу» для граждан. По этой причине за ними необходимо установить строгий контроль со стороны властей города.

При этом, парламентарий подчеркнула, что в столице созданы все условия для того, чтобы каждый инфицированный COVID-19 чувствовал себя максимально комфортно: каждому пациенту выдаётся необходимый набор препаратов для лечения инфекции, врачи и волонтеры круглосуточно оказывают помощь больным. Резюмируя, Елена Самышина ещё раз отметила, что большую опасность представляет бессимптомное протекание коронавирусной инфекции.