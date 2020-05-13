Депутат МГД отметила необходимость строгого контроля заболевших COVID-19

Контроль за выявленными заболевшими COVID-19 должен быть очень строгим. Такую точку зрения высказала депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина, пишет АГН Москва. Она пояснила, что в условиях начала ослабления режима самоизоляции люди с диагностированной коронавирусной инфекцией несут реальную «угрозу» для граждан. По этой причине за ними необходимо установить строгий контроль со стороны властей города.

При этом, парламентарий подчеркнула, что в столице созданы все условия для того, чтобы каждый инфицированный COVID-19 чувствовал себя максимально комфортно: каждому пациенту выдаётся необходимый набор препаратов для лечения инфекции, врачи и волонтеры круглосуточно оказывают помощь больным. Резюмируя, Елена Самышина ещё раз отметила, что большую опасность представляет бессимптомное протекание коронавирусной инфекции.

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Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России достигло 242 271 человека,

Отмечается, что в Москве зарегистрировано 4 703 новых случая, в Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435. Специалисты подчеркивают, что у 44,5% инфицированных симптомов заболевая не наблюдается.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МосгордумаМоскваКоронавирус
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