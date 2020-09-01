Депутат МГД отметил существенное улучшение ситуации со стояночными местами в районах с платной парковкой

Столица России последнее десятилетие целенаправленно проводит работу по упорядочению парковочного пространства, преобразуя стихийные парковки в обустроенные согласно общемировым стандартам. Это отметил депутат Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, Москва следует в едином тренде с крупнейшими мегаполисами мира в данном плане.

Народный избранник считает «разумной мерой» обустройство платных парковок там, где отмечается дефицит парковочного пространства. Депутат подчеркнул, что подобная норма принята давно для большинства крупных городов Европы и Соединённых Штатов Америки, где массовая автомобилизация осуществлена на десятилетия раньше.

Орлов уточнил, что стоимость одного часа парковки рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест на протяжении большей части суток. Это даёт возможность заранее планировать стоянку машины и исключить перепробег в поисках свободного места. Кроме того, такая мера сказывается на загрузке дорог и экологии мегаполиса.

При этом средства, направленные в бюджет от платных парковок, идут на прямые нужды районов. На эти деньги содержатся парки и скверы, оборудуются детские и спортплощадки, места для выгула собак, создаются разные полезные объекты.

