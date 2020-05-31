Депутат МГД отметил оперативное реагирование коммунальных служб столицы по запросам горожан

Коммунальные службы Москвы максимально оперативно отреагировали на последствия рекордного ливня, который обрушился на столицу в пятницу, и в субботу в короткие сроки оказали помощь горожанам и инфраструктуре Москвы. Об этом рассказал Член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике депутат Игорь Бускин журналистам Агентства городских новостей «Москва»

«То, что природа не получила зимой и весной после таяния снегов, в настоящий момент она восполняет, 38 мм осадков - это громадное количество. В ближайшее время по всем предварительным показателям нас ждут еще такие же ливни. Городские службы, «Мосводоканал» у нас в моменты подтопления, как всегда, впереди планеты всей, и низкий поклон им за это. По любому обращению «Мосводоканал» никому не отказывает приехать, даже откачать воду из подвала, несмотря на то, что аварийных работ очень много», - сказал Игорь Бускин.

По его словам, москвичи получают поддержку, обращаясь по телефонам горячей линии и другим контактам коммунальщиков.