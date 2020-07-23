Депутат МГД: онлайн-каталоги помогли обрести новый дом сотням собак и кошек в период пандемии

«Самое главное, что можно посмотреть фотографию, дистанционно познакомиться с питомцем, как некое такое портфолио, и выбрать того, кто приглянулся», - подчеркнул депутат.

Козлов вспомнил, как сам шесть лет назад таким образом выбрал своего кота, просматривая фотографии онлайн.

«Из сотен фотографий понял, что это тот кот, которого я хочу, и, соответственно, его забрал», - поделился депутат.

Он добавил, что, выбрав питомца через онлайн-каталог, познакомиться с ним можно уже непосредственно в приюте.

«Это тоже такая практика, собеседование с кураторами. Животные просто так не раздаются непроверенным людям. Соискатель, в данном случае желающий, должен пройти собеседование, поговорить и с руководством приюта, и с кураторами, кто непосредственно опекает конкретного животного. Только после этого происходит процесс передачи», - добавил Козлов.



