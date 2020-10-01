Депутат МГД Ольга Мельникова: Москва будет продолжать развитие цифровых решений в соцсфере
Власти Москвы будут продолжать внедрять сетевые сервисы для развития социальных инициатив, рассказала агентству «Москва» депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.
Ранее московские социальные интернет-сервисы стали победителями на конкурсе «Лучшие социальные проекты России». Призерами конкурса стали три проекта: портал «Я дома», «#Несломленные» и «Спортивные выходные».
Как рассказала парламентарий, агрегатор «Я дома» собирал всю информацию по вопросам, связанным с пандемией. «Проект «#Несломленные» рассказывает о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на препятствия, продолжают вести активную жизнь. Третий проект-победитель, по словам Мельниковой, помогает москвичам вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Мельникова объяснила, что проекты городских департаментов - это прежде всего удобные сервисы, которые помогают москвичам пережить сложный период пандемии.
По ее словам, тревога, стресс, беспокойство - это то, что вредит и здоровому человеку, и заболевшему. Эти чувства возникают в отсутствие информации, в непонимании, что делать.
«Сейчас, когда снова начало расти число заболевших, на таких порталах любой человек может найти необходимую информацию, понятные инструкции, как поступить, увидеть примеры преодоления проблем со здоровьем. Это дает людям уверенность, что с болезнью мы справимся, поэтому такие проекты нужно продолжать», - заключила депутат Мосгордумы.
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