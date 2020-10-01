Депутат МГД Ольга Мельникова: Москва будет продолжать развитие цифровых решений в соцсфере

Мельникова объяснила, что проекты городских департаментов - это прежде всего удобные сервисы, которые помогают москвичам пережить сложный период пандемии.

По ее словам, тревога, стресс, беспокойство - это то, что вредит и здоровому человеку, и заболевшему. Эти чувства возникают в отсутствие информации, в непонимании, что делать.

«Сейчас, когда снова начало расти число заболевших, на таких порталах любой человек может найти необходимую информацию, понятные инструкции, как поступить, увидеть примеры преодоления проблем со здоровьем. Это дает людям уверенность, что с болезнью мы справимся, поэтому такие проекты нужно продолжать», - заключила депутат Мосгордумы.

