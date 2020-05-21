Депутат МГД Олег Артемьев рассказал о работе депутатов в период пандемии

Действующие в Москве ограничения, введеные из-за распространения COVID-19, повлияли на работу депутатов Московской городской думы. Как пишет ТАСС, об этом напомнил герой России, депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель Олег Артемьев. При этом, он подчеркнул, что многие проблемы можно решить в дистанционном режиме. Парламентарий подчеркнул, что соцсети и телефон стали главными способами общения с избирателями в период эпидемии COVID-19.

Кроме того, депутат положительно оценил введенные в столице меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также Олег Артемьев высказал мнение о том, что массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве позволит понять, сколько людей уже перенесли заболевание и у скольких из них выработался иммунитет к COVID-19. Он сделал акцент на том, что эти данные важны для понимания того, когда наступит новый этап смягчения ограничительных мер, а также полный выход из режима самоизоляции.

Добавим, ранее космонавт-испытатель запустил свой Telegram-канал «Приземлился в Бирюлёве». Там он рассказывает об опыте работы в космосе, депутатских буднях, а также о важнейших решениях, принятых столичными и федеральными властями в борьбе с распространением COVID-19.