Депутат МГД Олег Артемьев рассказал о работе депутатов в период пандемии
Действующие в Москве ограничения, введеные из-за распространения COVID-19, повлияли на работу депутатов Московской городской думы. Как пишет ТАСС, об этом напомнил герой России, депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель Олег Артемьев. При этом, он подчеркнул, что многие проблемы можно решить в дистанционном режиме. Парламентарий подчеркнул, что соцсети и телефон стали главными способами общения с избирателями в период эпидемии COVID-19.
Кроме того, депутат положительно оценил введенные в столице меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также Олег Артемьев высказал мнение о том, что массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве позволит понять, сколько людей уже перенесли заболевание и у скольких из них выработался иммунитет к COVID-19. Он сделал акцент на том, что эти данные важны для понимания того, когда наступит новый этап смягчения ограничительных мер, а также полный выход из режима самоизоляции.
Добавим, ранее космонавт-испытатель запустил свой Telegram-канал «Приземлился в Бирюлёве». Там он рассказывает об опыте работы в космосе, депутатских буднях, а также о важнейших решениях, принятых столичными и федеральными властями в борьбе с распространением COVID-19.
Ранее НСН писала, что в Московской городской думе не исключают увеличения количества тестов на коронавирус в столице. Об этом заявила глава комиссии городского парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. Она напомнила, что тестирование организовано среди пациентов с признаками ОРВИ. По словам народной избранницы, в городе также налажен контроль сотрудников, которые вынуждены контактировать с жителями. К ним относятся медицинские и социальные работники, транспортники, работники ЖКХ, полиции.
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