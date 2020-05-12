В Мосгордуме напомнили об ответственности руководителей за обеспечение безопасности работников
Безопасность на предприятиях российской столицы, которые продолжают или возобновляют работу, зависит не только от руководства, но также и от самих работников. Это отметил в интервью АГН «Москва» депутат Мосгордумы, генеральный директор одной из научно-производственных фирм Андрей Титов. На собственном примере он констатировал, что сотрудники в основном привыкли к жестким требованиям гигиены.
Депутат, в том числе, поддержал ношение масок на рабочем месте, на его предприятии закупки производятся централизованно. Титов также рассказал, что в течение трех следующих недель на фирме будет проведено тотальное тестирование сотрудников. До сих пор там никто не переболел коронавирусом, выборочные тесты у 10 человек оказались отрицательными. На предприятии также ведётся журнал температуры работников.
Депутат подчеркнул особо, что всем горожанам необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции.
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