В Мосгордуме напомнили об ответственности руководителей за обеспечение безопасности работников

Безопасность на предприятиях российской столицы, которые продолжают или возобновляют работу, зависит не только от руководства, но также и от самих работников. Это отметил в интервью АГН «Москва» депутат Мосгордумы, генеральный директор одной из научно-производственных фирм Андрей Титов. На собственном примере он констатировал, что сотрудники в основном привыкли к жестким требованиям гигиены.

Депутат, в том числе, поддержал ношение масок на рабочем месте, на его предприятии закупки производятся централизованно. Титов также рассказал, что в течение трех следующих недель на фирме будет проведено тотальное тестирование сотрудников. До сих пор там никто не переболел коронавирусом, выборочные тесты у 10 человек оказались отрицательными. На предприятии также ведётся журнал температуры работников.

Депутат подчеркнул особо, что всем горожанам необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции.

