Депутат МГД: «Новатор Москвы» способствует воплощению полезных инициатив

Ежегодная премия «Новатор Москвы» позволяет открывать новых изобретателей и популяризировать их продукты. Об этом заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов. Он напомнил, что её итоги были подведены на днях в столице. В общей сложности на конкурс было подано более 480 заявок.

«В программе были представлены следующие номинации: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и информационные технологии, транспорт, городская среда и энергетика. Победителями стали 15 проектов в пяти номинациях», - отметил депутат Мосгордумы.


Степан Орлов рассказал, что один из проектов-победителей, созданный командой под руководством Николая Юдина, призван значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

«Это специальная электрическая приставка для безмоторных инвалидных колясок. Она позволяет на базе одной компактной коляски быстро выбирать между моторизованным и безмоторным способами передвижения, и пользу такого прибора трудно переоценить», - заключил депутат.

Инновационные компании Москвы получат субсидии на развитие бизнеса

В конце июня сообщалось, что в финал конкурса на премию мэра «Новатор Москвы» вошли авторы 30 проектов. Всего разработчики и предприниматели столицы подали на конкурс почти 500 заявок. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, финалисты должны будут представить свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и правительства города. Победители конкурса получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд составляет более 17 миллионов рублей.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
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