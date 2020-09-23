Депутат МГД: «Новатор Москвы» способствует воплощению полезных инициатив

Ежегодная премия «Новатор Москвы» позволяет открывать новых изобретателей и популяризировать их продукты. Об этом заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов. Он напомнил, что её итоги были подведены на днях в столице. В общей сложности на конкурс было подано более 480 заявок.

«В программе были представлены следующие номинации: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и информационные технологии, транспорт, городская среда и энергетика. Победителями стали 15 проектов в пяти номинациях», - отметил депутат Мосгордумы.





Степан Орлов рассказал, что один из проектов-победителей, созданный командой под руководством Николая Юдина, призван значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

«Это специальная электрическая приставка для безмоторных инвалидных колясок. Она позволяет на базе одной компактной коляски быстро выбирать между моторизованным и безмоторным способами передвижения, и пользу такого прибора трудно переоценить», - заключил депутат.