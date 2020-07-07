Депутат МГД Николаева: в Мосгордуме считают верным отмену парковочных разрешений для инвалидов

В Московской городской думе поддержали отмену для автомобилистов с инвалидностью обязательное оформление парковочного разрешения. Речь идёт не только о новом порядке получения документов, а об изменении всей логики реализации прав человека с ограниченными возможностями. Об этом АГН «Москва» заявила глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Она подчеркнула, что теперь все необходимые процедуры проводятся дистанционно - через интернет. Данные об автомобиле будут подгружаться в реестр в течение всего 10-15 минут, причём их можно быстро и просто обновить. По словам Николаевой, отныне инвалиды могут запарковать на специальных местах не только личную машину, но и тот, которым предстоит воспользоваться для конкретной поездки - например, такси или авто, арендованное в каршеринге.

При этом, знак «Инвалид», который теперь можно приобрести в магазине или на АЗС, необходимо использовать в обязательном порядке. Отменена действовавшая норма о получении такого знака только в бюро медико-социальной экспертизы. До конца текущего года действующие парковочные разрешения продолжат действовать, их обладателям дается шесть месяцев на то, чтобы внести данные в реестр.

С 1 июля людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, не нужно оформлять парковочные разрешения, чтобы оставлять машину на специальных местах для инвалидов. Федеральный реестр инвалидов теперь содержит информацию о соответствующих автомобилях. Его ведет Пенсионный фонд России. В связи с этим московский реестр парковочных разрешений упраздняется. Поправки внесены в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».

