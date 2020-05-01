Депутат МГД назвала содействие в трудоустройстве граждан одной из первостепенных задач города

По словам Николаевой, сегодня в условиях режима самоизоляции найти работу можно удаленно с помощью центра занятости «Моя работа». Она отметила, что на данный момент в центре имеется около 40 тысяч вакансий, в том числе из них 1,3 тыс. в медицинской сфере. Среди наиболее востребованных вакансий Николаева назвала позиции медсестр, сиделок по уходу за пожилыми людьми, врачей скорой помощи, лаборантов и врачей-педиатров.

Николаева добавила, что поддерживающие меры для москвичей в условиях пандемии постоянно обновляются. В частности, по ее словам, в ближайшее время начнутся выплаты пособий размером 3 тыс. рублей на несовершеннолетнего ребенка у потерявших работу граждан.

