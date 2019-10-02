Депутат МГД Метлина взяла на контроль ситуацию с невыплатой зарплат на Мельничном комбинате в Сокольниках

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина взяла на личный контроль ситуацию с невыплатой заработной платы сотрудникам «Мельничного комбината в Сокольниках». Как отметила Метлина, она избиралась по другому округу, однако подключилась к этой проблеме, так как она представляет опасность с социальной точки зрения.

Депутат отметила, что почти 60 работников мелькомбианата объявили 30 сентября голодовку. Матлина назвала это шаг актом отчаяния. Она уточнила, что предприятие в Сокольниках не единственное из проблемных в связи с банкротством большого холдинга «Настюша».

В ближайшее время, по словам народной избранницы, должно быть объявлено решение конкурсного управляющего по выплате задолженности по зарплате. На сегодня эта сумма составляет 69 миллионов рублей. Наталия Метлина также подчеркнула, что комбинат готов к возобновлению своей деятельности – надо только выплатить зарплату и завезти сырье.

Ранее московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении руководителя предприятия за невыплату денежного довольствия сотрудникам. Сегодня открыто еще два уголовных дела по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Невыплата заработной платы».

