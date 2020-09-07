Депутат МГД Мельникова: С 2011 года в Москве отдельные квартиры получили более 6 тыс детей-сирот
Против сокращения срока договора социального найма жилья для детей-сирот выступила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова. Она подчеркнула, что для того, чтобы защитить их, квартиры предоставляются по договорам специализированного найма без возможности приватизации в течение пяти лет. Это позволяет избежать потери жилья в результате мошеннических действий.
«С прошлого года обсуждается возможность дать регионам право сокращать этот срок и давать сиротам возможность приватизировать квартиру раньше, к примеру, после двух лет найма. В ряде случаев это может быть оправдано. Например, если в течение пяти лет человек создал семью, у них появились дети, то, безусловно, требуется расширение жилплощади. Однако в Москве, где цены на жилье значительно выше, чем в других регионах страны, это просто небезопасно», - отметила Мельникова.
Парламентарий подчеркнула, что пятилетний срок соцнайма, по её мнению, сокращать нельзя, общество должно защищать сирот по максимуму.
Кроме того, депутат заявила, что в российской столице создана комплексная система поддержки детей-сирот. Её главная цель – дать ребенку, потерявшему родителей, равные шансы во взрослой жизни.
«У нас есть работающие механизмы: это и широкий спектр льгот и прямой финансовой помощи приемным семьям, и квоты на получение образования, и предоставление детям-сиротам жилья. В период с 2011 года в Москве отдельные квартиры получили более 6 тыс. нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - пояснила парламентарий.
Напомним, Сергей Собянин подписал указ, упрощающий процедуру подачи заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Ранее документы принимали органы опеки и поручительства, теперь, в соответствии с указом, - центры «Мои документы», что сделает процедуру более удобной для заявителей.
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