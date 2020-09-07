Депутат МГД Мельникова: С 2011 года в Москве отдельные квартиры получили более 6 тыс детей-сирот

Против сокращения срока договора социального найма жилья для детей-сирот выступила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова. Она подчеркнула, что для того, чтобы защитить их, квартиры предоставляются по договорам специализированного найма без возможности приватизации в течение пяти лет. Это позволяет избежать потери жилья в результате мошеннических действий.

«С прошлого года обсуждается возможность дать регионам право сокращать этот срок и давать сиротам возможность приватизировать квартиру раньше, к примеру, после двух лет найма. В ряде случаев это может быть оправдано. Например, если в течение пяти лет человек создал семью, у них появились дети, то, безусловно, требуется расширение жилплощади. Однако в Москве, где цены на жилье значительно выше, чем в других регионах страны, это просто небезопасно», - отметила Мельникова.

Парламентарий подчеркнула, что пятилетний срок соцнайма, по её мнению, сокращать нельзя, общество должно защищать сирот по максимуму.