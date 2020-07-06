Депутат МГД Мельникова отметила значение развития социальной инфраструктуры ТиНАО

Создать равные условия для всех семей Москвы помогает развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО. С таким заявлением депутат Мосгордумы Ольга Мельникова. Она отметила, что, принимая решение о переезде в «новую» Москву, люди должны понимать, что они получают не только квадратные метры, но возможность создать семью и завести детей. А также знать, что когда они подрастут, их можно будет отправить в сад и школу, а самим выйти на работу, пишет АГН Москва.

Кроме того, Мельникова подчеркнула, что в ближайшие три года на 8 млн кв. м жилья построят еще 3 млн «квадратов» нежилых площадей.

«Это и социальные объекты, и коммерческая недвижимость. А, следовательно, рабочие места. В краткосрочной перспективе это даст до 80 тыс. рабочих мест», - отметила депутат.

По словам Ольги Мельниковой, развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО положительно скажется на смежных отраслях, в том числе транспортной. А создание социальной инфраструктуры, рабочих мест позволит как сократить маятниковую миграцию населения, так и уменьшить количество вынужденных поездок в другие район.

Ранее НСН писала, что Сергей Собянин принял участие в торжественном запуске новой электроподстанции «Хованская». Эта подстанция стала самым крупным питающим центром в Новой Москве, его мощность составила 700 МВА. Как рассказал градоначальник, все мощности подстанции уже зарезервированы и законтрактованы. Это, по словам Собянина, свидетельствует о большой инвестиционной привлекательности территории.

Собянин также подчеркнул, что территория ТиНАО развивается, строятся магистрали, жилые и инфраструктурные объекты. За последние годы там создано 120 тысяч новых рабочих мест.

Подстанция «Хованская» построена полностью на российских технологиях, из отечественного оборудования. Объект возведён южнее деревни Сосенки, рядом с примыканием к Калужскому шоссе автодороги на поселение Воскресенское.

