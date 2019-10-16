Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в Новой Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в торжественном запуске новой электроподстанции «Хованская» Публичного акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»). Эта подстанция стала самым крупным питающим центром в Новой Москве, его мощность составила 700 МВА. В мероприятии также принял участие министр энергетики РФ Александр Новак

Как рассказал градоначальник, все мощности подстанции уже зарезервированы и законтрактованы. Это, по словам Собянина, свидетельствует о большой инвестиционной привлекательности территории. К этой подстанции подключена крупнейшая в Москве медицинская клиника, строительство первой очереди которой сейчас заканчивается в Коммунарке. Кроме того, по словам мэра, без этой подстанции невозможно было бы продление метро до Троицка.

Собянин также подчеркнул, что территория ТиНАО развивается, строятся магистрали, жилые и инфраструктурные объекты. За последние годы там создано 120 тысяч новых рабочих мест, сообщает АГН «Москва».

Подстанция «Хованская» построена полностью на российских технологиях, из отечественного оборудования. Объект возведён южнее деревни Сосенки, рядом с примыканием к Калужскому шоссе автодороги на поселение Воскресенское.

