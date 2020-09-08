Депутат МГД Мария Киселева: В ближайшие месяцы в подземке может появиться сервис FacePay

Новые сервисы для пассажиров столичной подземки могут начать работать уже этой осенью. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселёва, сообщает «АиФ». Она подчеркнула, что в ближайшие месяцы в метрополитене может появиться FacePay, благодаря которому произвести оплату проезда жители столицы смогут при помощи сканирования лица.

В настоящий момент эта система проходит проверку, промежуточные результаты её тестирования появятся после 1 октября. При этом, парламентарий уточнила, что подобные системы уже применяются крупными банками и системами безопасности предприятий. Для подтверждения личности человеку нужно лишь посмотреть в камеру, иногда моргнуть.

Добавим, с начала сентября на всех станциях московского метрополитена заработала система видеонаблюдения. Она позволяет следить за загруженностью поездов через мобильное приложение. Благодаря этому пассажиры могут выбирать вагоны с большим количеством свободных мест. Таким образом, они имеют возможность обезопасить себя и окружающих в сезон ОРВИ и гриппа.

Собянин: Парк столичного метро будет обновлен на 80 процентов за три года

Ранее сообщалось, что власти Москвы решили значительно расширить сеть столичного метро. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам столичного градоначальника, развитие транспортной инфраструктуры будет идти не только в Москве, но и в близлежащих регионах, в том числе в Подмосковье.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПассажирыМосковское Метро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры