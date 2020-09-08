Депутат МГД Мария Киселева: В ближайшие месяцы в подземке может появиться сервис FacePay
Новые сервисы для пассажиров столичной подземки могут начать работать уже этой осенью. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселёва, сообщает «АиФ». Она подчеркнула, что в ближайшие месяцы в метрополитене может появиться FacePay, благодаря которому произвести оплату проезда жители столицы смогут при помощи сканирования лица.
В настоящий момент эта система проходит проверку, промежуточные результаты её тестирования появятся после 1 октября. При этом, парламентарий уточнила, что подобные системы уже применяются крупными банками и системами безопасности предприятий. Для подтверждения личности человеку нужно лишь посмотреть в камеру, иногда моргнуть.
Добавим, с начала сентября на всех станциях московского метрополитена заработала система видеонаблюдения. Она позволяет следить за загруженностью поездов через мобильное приложение. Благодаря этому пассажиры могут выбирать вагоны с большим количеством свободных мест. Таким образом, они имеют возможность обезопасить себя и окружающих в сезон ОРВИ и гриппа.
Ранее сообщалось, что власти Москвы решили значительно расширить сеть столичного метро. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам столичного градоначальника, развитие транспортной инфраструктуры будет идти не только в Москве, но и в близлежащих регионах, в том числе в Подмосковье.
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